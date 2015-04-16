Путін назвав відповідальних за майбутнє Донбасу

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це президент РФ Володимир Путін сказав під час спілкування з росіянами в прямому ефірі державних каналів, відповідаючи на запитання про майбутнє так званої «Новоросії».

«Я думаю, що в умовах виконання Мінських домовленостей можна знайти якісь елементи відновлення певного спільного політичного поля з Україною. Але в кінцевому підсумку право на те, щоб сказати вирішальне слова - хто, як, з ким хоче жити, на яких умовах - має належати людям, які живуть на цих територіях», - сказав Путін.

«Значною мірою це залежатиме від гнучкості й політичної мудрості київського керівництва», - додав він.

За словами президента РФ, на територіях так званих Луганської і Донецької «народних республік» необхідно відновити нормальне життя, аби потік біженців з рідних місць був зупинений. Він вважає, що люди не хочуть виїжджати з окупованого Донбасу, і повинні бути створені нормальні умови для їхнього життя. За словами Путіна, для цього мають бути відновлені економічні зв'язки.

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Відповідаючи на запитання жительки селища Гукове Ростовської області, розташованого на російсько-українському кордоні, чи буде війна, Путін сказав: «Виходжу з того, що це неможливо».

«Там були певні ексцеси, з тим, що долітали снаряди на нашу територію, і тут я виходжу з того, що це, швидше за все, можна віднести до випадковості, а не до спроб із суміжної території завдати якоїсь шкоди нашим громадянам чи об'єктам інфраструктури» , - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, рік тому, 17 квітня 2014 року, під час спілкування з росіянами Путін назвав південно-східну Україну «Новоросією».

«Компроміс має бути знайдений не між третіми гравцями, а між різними політичними силами всередині самої України. Це ключове питання, з боку ми можемо це підтримувати і супроводжувати. З приводу того, що спочатку - референдум щодо Конституції і потім вибори, чи спочатку потрібно стабілізувати ситуацію за допомогою виборів, а потім провести референдум», - сказав Путін.

«Питання навіть не в цьому, питання в тому, щоб забезпечити законні права та інтереси росіян і російськомовних громадян південного сходу України. Нагадаю, користуючись термінологією царських часів - це «Новоросія», і цей Харків, Луганськ, Донецьк, Херсон, Миколаїв, Одеса не входили до складу України в царські часи. Це всі території, які були передані Україні в 20-ті роки радянським урядом. Навіщо вони це зробили, Бог їх знає », - заявив він.