Путін про загрозу війни Росії і України: це неможливо

Про це він заявив у ході "прямої лінії", відповідаючи на питання жительки прикордонного міста РФ Гуково: "чи буде війна?", повідомляє РИА Новости.

"Виходжу з того, що це неможливо", - сказав Путін.

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Він нагадав, що мали місце окремі ексцеси, пов'язані з тим, що українські снаряди долітали до російської території.

"Але і тут я виходжу з того, що це можна віднести до випадковостей, до нещасних випадків, а не до спроб з суміжної території завдати якоїсь шкоди нашим громадянам або об'єктам інфраструктури", - сказав президент Росії.