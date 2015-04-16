Путін про загрозу війни Росії і України: це неможливо
14:27, 16 квітня 2015Політика
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Президент Російської Федерації Володимир Путін, відповідаючи на відповідне запитання, заявив, що війна Росії і України неможлива.
REUTERS
Про це він заявив у ході "прямої лінії", відповідаючи на питання жительки прикордонного міста РФ Гуково: "чи буде війна?", повідомляє РИА Новости.
"Виходжу з того, що це неможливо", - сказав Путін.
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Він нагадав, що мали місце окремі ексцеси, пов'язані з тим, що українські снаряди долітали до російської території.
"Але і тут я виходжу з того, що це можна віднести до випадковостей, до нещасних випадків, а не до спроб з суміжної території завдати якоїсь шкоди нашим громадянам або об'єктам інфраструктури", - сказав президент Росії.
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