Яценюк повідомив про підготовку провокацій з боку диверсантів на "травневі"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час селекторної наради з керівниками регіонів.

“Не має сумніву, що антиукраїнські сили будуть намагатися використати відзначення як 70-річчя завершення Другої світової війни, так і інші травневі свята з метою дестабілізації ситуації”, - сказав Яценюк.

Тому, за його словами, Міністерство внутрішніх справ та вся правоохоронна система повинні вести особистий контроль в кожній області, вивести патрулі на вулиці, “щоб людина могла підійти до нашого службовця в формі, отримати допомогу, щоб безпека і порядок громадян стали зараз основним пріоритетом”.

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“Це персональна відповідальність кожного керівника силової структури в кожній області. Це персональна відповідальність всієї системи МВС, СБУ, Національної гвардії”, - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Яценюк доручив Міністерству внутрішніх справ і СБУ посилити заходи безпеки в країні перед травневими святами.