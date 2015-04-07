У Львові збільшать кількість військових патрулів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив під час прес-конференції заступник начальника Західного територіального управління військової служби правопорядку ЗСУ Федір Федчик.

Як повідомив Федчик, на даний час у Львові щодня заступають на службу 3 патрулі, до яких входять по три особи – офіцер та два солдати. Таким чином, за порядком у місті стежать 9 військових патрульних. Така незначна кількість патрульних зумовлена тим, що львівські правоохоронці постійно відбувають на ротації в зону АТО.

Він зазначив, що військові патрулі працювали завжди, однак їхня робота в мирний час була не надто помітною хоча б тому, що військових було не дуже багато.

«Але у зв’язку з ситуацією, яка зараз є в державі, в зв’язку з тим, що велика кількість особового складу залучається до виконання завдань в зоні АТО, кількість тих патрулів буде збільшено. Зараз створений цілий спеціальний відділ у Львові, куди призвали у березні понад сто осіб особового складу для організації служби у військових патрулях», - зазначив підполковник Федчик.

За його словами, майбутні працівники військових патрулів зараз проходять навчання та перепідготовку на військовому полігоні Львівщини, активно працювати на вулицях міста вони розпочнуть наприкінці квітня.

За його словами, зараз є досить велика проблема з тим, що у військових строях ходять ті, хто ніякого стосунку до військової служби немає. Він зауважив, що військовий патруль має право зупиняти та перевіряти лише людей у військовій формі. Цивільних громадян перевіряють патрульні міліції.

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«Під час підготовки ми використовуємо досвід військової поліції провідних країн світу – стандарти НАТО та ЄС. Також використовується досвід, який набули патрульні в зоні АТО», – наголосив Федчик.

Законодавством України передбачено, що військовий патруль повинен мати карту маршруту, план та схему патрулювання, засоби зв’язку, спеціальні засоби – гумові кийки двох різновидів та наручники, посвідчення та нарукавні пов’язки. Транспортний патруль додатково забезпечений транспортним засобом. Крім того, військовий патруль може мати вогнепальну зброю, однак на Львівщині, за словам Федчика, у носінні такої зброї патрулем потреби немає.