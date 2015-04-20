Норвегія вимагає від Росії пояснень через поїздку Рогозіна на Шпіцберген
Уряд Норвегії вимагає пояснень від Росії через візит її віце-премʼєра Дмитра Рогозіна на архіпелаг Свальбард (інша назва – Шпіцберген).
У МЗС Норвегії назвали інцидент прикрим і наголосили, що громадянам Росії, яким заборонено вʼїзд до країни у звʼязку з санкціями, «не бажано перебувати у Свальбарді», пише Радіо Свобода.
У суботу Дмитро Рогозін у своєму «Твіттері» повідомив про прибуття на Свальбард (інша назва – Шпіцберген) і оприлюднив фото з місця перебування. Сам він прокоментував обурення Норвегії словами «Після бійки кулаками не розмахують».
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Свальбард є архіпелагом у складі Норвегії, але ця територія має особливий статус. Після Першої світової війни близько 50 держав уклали угоду, що наділяє всіх її учасників рівними правами на експлуатацію ресурсів архіпелагу.
Однак з огляду на активну економічну підтримку архіпелагу Росією, громадяни цієї країни мають право на безвізовий вʼїзд на острови у разі, якщо він здійснюється безпосередньо з території Росії.
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Дмитро Рогозін є фігурантом санкційного списку ЄС, який підримала і Норвегія. Рогозін неодноразово висловлювався на підтримку анексії Росією Криму, а також заявляв про підтримку проросійських сепаратистів на сході України.