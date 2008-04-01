Янукович прийшов до Ющенка і Буша на вареники (фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Україна зацікавлена у співпраці зі США у сфері енергетики та високих технологій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, про це він сказав сьогодні під час державного сніданку на честь Президента США Джорджа БУША і його дружини Лори БУШ. У заході, що відбувся у Будинку Городецького, взяли участь президентські подружжя, а також з українського боку - голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та лідер опозиції Віктор ЯНУКОВИЧ.

«З радістю запрошуємо наших американських партнерів зосередити спільні зусилля у сферах високих технологій, енергозбереження, розвитку альтернативних джерел енергопостачання, сільського господарства», - сказав В.ЮЩЕНКО

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що «вже невдовзі ми можемо очікувати нових, сміливих і перспективних ідей і спільних проектів».

У своєму офіційному тості він високо оцінив підтримку і партнерську допомогу Сполучених Штатів у просуванні України шляхом євроатлантичної інтеграції. Президент переконаний, що приєднання нашої країни до Плану дій щодо членства в НАТО піде на користь обом сторонам.

«Сьогодні ми очікуємо чіткого і ясного сигналу від НАТО, який засвідчить перехід наших відносин на якісно новий рівень», - сказав він, висловивши подяку Сполученим Штатам і особисто Президенту Дж.БУШУ за послідовну й наполегливу підтримку прагнень України стати невід`ємною частиною колективної системи безпеки в Європі.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що українці завжди будуть сповнені вдячності США за підтримку наших прагнень вшанувати пам`ять жертв Голодомору 1932-33 рр. в Україні. «Ми будемо безмежно вдячні за визнання з боку Сполучених Штатів цього злочину тоталітарного режиму актом геноциду, спрямованого проти нашого народу», - сказав він, згадавши про американських дослідників Джеймса Мейса, Роберта КОНКВЕСТА та інших, хто зробив значний внесок у відновлення історичної правди про ті події.

Президент також подякував США за підтримку України на шляху до вступу до Світової організації торгівлі, який відкрив можливості для суттєвого розширення взаємодії двох країн у сфері торгівлі та інвестицій.

«Спільні цінності і підходи до зміцнення демократії, миру і безпеки єднають наші країни, розширюючи наш спільний порядок денний і ставлячи нові завдання перед нами. Переконаний, найширші політичні, громадські, ділові кола обох наших держав активно докладаються до зміцнення фундаменту нашого перевіреного часом партнерства», - сказав Президент України.

У свою чергу, Президент США сказав: «Наші дві держави поділяють спільне бачення на майбутнє. Ми намагаємося підтримувати свободу і допомагати усім народам Європи жити разом». Дж.БУШ високо оцінив миротворчу діяльність українців у багатьох регіонах світу. «Україна робить свій внесок в кожну місію НАТО і віддає належне тим ідеалам, які єднають трансатлантичну громаду», - сказав він.

Говорячи про намір України цього тижня зміцнити свої трансатлантичні зв`язки через ПДЧ, лідер США наголосив: «Сполучені Штати рішуче підтримують ваше бажання. Ми пишаємося, що стоїмо з вами поруч в Бухаресті і будемо і далі стояти з вами пліч-о-пліч».

Як повідомляв УНІАНза словами прес-секретаря Президента України Ірини ВАННИКОВОЇ, державний сніданок від імені Президента України та його дружини Катерини ЮЩЕНКО - одна з «родзинок» державного візиту Дж.БУША в Україну.

«На стіл будуть подаватися традиційні українські страви, зокрема страви традиційної столичної кухні. Серед основних страв будуть котлети по-київськи, зроблені з курятини, і на десерт будуть подаватися знамениті українські вареники з вишнями» - сказала вона.