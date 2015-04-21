ЗМІ: Брат вбитого екс-депутата Калашникова не потрапляв у ДТП, бо його не існує

"Під час програми на каналі ICTV була подана неправильна інформація. Помилково було названо дату ДТП, виявилося, що це відбулося кілька років тому, ще у 2009 році", - повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерело в СБУ.

Також виявилось, що учасником ДТП у 2009 році, попри повідомлення, був не брат Олега Калашникова.

Як розповіла дружина Олега Калашникова - Ольга, у нього взагалі ніколи не було рідного брата.

"В Олега Івановича брата немає, є лише старша сестра. Той випадок (ДТП за участі Володимира Калашникова), був у 2009 році, тоді його теж пов'язували з Олегом Івановичем. Але це просто був однофамілець", - розповіла Ольга.

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У свою чергу депутат від БПП Ольга Червакова, із посиланням на яку 5 днів тому телеканал "112" подав інформацію про те, що нібито брат Олега Калашникова загинув у день вбивства політика, розповіла, що не була ініціатором цієї інформації.

"Ця інформація вже була розтиражована на якихось блогах. Я для себе спробувала її перевірити, і мені сказали, що начебто це так. Але я не займалася цією темою ґрунтовно. Коли мене запитали журналісти каналу 112, посилаючись на ті блоги, я з посиланням на свої джерела сказала, що це правда. Але потім після того, як мені написала його дружина, я засумнівалася і вирішила відкликати свою заяву", - сказала Червакова.

Раніше в СБУ повідомили, що в автомобілі брата Калашникова знайшли 6 млн гривень.