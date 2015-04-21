СБУ: В автомобілі брата Калашникова знайшли 6 млн гривень

Цю інформацію, яка повлялась у ЗМІ раніше, підтвердив керівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк в прямому ефірі "Свободи слова" в понеділок, 20 квітня, пише Обозреватель.

Він підкреслив, що саме тому вважає, що у вбивстві Олега Калашникова, як і, можливо, Олеся Бузини є економічна складова.

"З економічної складової наведу вам приклад. Всі ви знаєте, що фінансовими питаннями Антимайдану займався пан Калашников. Наведу приклад, який не дає будь-яких підстав і причин говорити, встановлювати що-небудь. Але в один день з вбивством Калашникова його рідний брат потрапив у ДТП. Під час огляду машини, в ній було знайдено 6 млн гривень. Я не даю оцінку факту. Але давайте все ж якісь нитки зв'язувати і більш детально розглядати ці питання. Думаю, що в кожному з цих вбивств (Олега Калашникова та Олеся Бузини - ред.) є економічна складова", - сказав Вовк.

Читайте такожКалашников незадовго до смерті скаржився, що його зрадили - ЗМІ

За його словами, заставлено, що Калашников дійсно займався фінансуванням Антимайдану.

"У будь-якій ситуації є людина, яка відповідає за гроші. При будь-яких організаційних питаннях є людина, яка відповідає за гроші. Одним з таких осіб - це встановлено і я можу офіційно заявити - був Калашников. Хоча, звичайно, не він один", - сказав Вовк.