Відбудеться чергове засідання Кабміну

2 квітня, о 10.00 відбудеться чергове засідання Кабінету міністрів України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, засідання відбудеться у Будинку Уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й та 3-й під’їзди, 7-й поверх.

Акредитація на захід проводиться сьогодні до 17.30 за тел.: 256-65-71, 256-75-81, 256-75-82.