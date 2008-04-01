Відбудеться чергове засідання Кабміну
18:05, 01 квітня 2008Політика
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2 квітня, о 10.00 відбудеться чергове засідання Кабінету міністрів України.
Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, засідання відбудеться у Будинку Уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й та 3-й під’їзди, 7-й поверх.
Акредитація на захід проводиться сьогодні до 17.30 за тел.: 256-65-71, 256-75-81, 256-75-82.
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