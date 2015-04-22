Рада просить РНБО ввести персональні санкції проти осіб, причетних до ув'язнення Савченко

За постанову №2571 "Про введення персональних санкцій проти осіб, відповідальних за незаконне ув'язнення в Російській Федерації народного депутата України, члена постійної делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи Надії Савченко" проголосували 256 народних депутатів.

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Відповідно до постанови, у зв’язку з незаконним утриманням під вартою народного депутата України, члена постійної делегації у ПАРЄ Надії Савченко, порушенням її основоположних прав як людини та громадянина, відсутністю належної реакції на попередні звернення Верховної Ради до керівників Росії та зважаючи на критичну загрозу її життю через більш як двомісячне голодування, Верховна Рада постановляє затвердити список осіб, відповідальних за незаконне ув’язнення в Російській Федерації народного депутата України, члена постійної делегації у ПАРЄ Нідії Савченко.

Також ВР рекомендує РНБО прийняти рішення про запровадження персональних санкцій проти осіб, відповідальних за незаконне ув’язнення в Росії народного депутата України, члена постійної делегації у ПАРЄ Надії Савченко.

Рада затвердила Звернення до міжнародних організацій, міжпарламентських асамблей та урядів демократичних країн світу щодо запровадження персональних санкцій проти осіб, відповідальних за незаконне ув’язнення в Росії народного депутата України Надії Савченко.

У додатку до постанови є список осіб, які відповідальні за незаконне ув'язнення в РФ Надії Савченко.

У список увійшли: президент РФ В. Путін, директор ФСБ Росії О. Бортніков, перший заступник голови адміністрації президента РФ В. Володін, начальник слідчого комітету РФ О. Бастрикін, керівник управління взаємодії із ЗМІ слідчого комітету РФ В. Маркін, радник президента РФ В. Сурков, лідер терористичної організації ЛНР І. Плотницький, голова слідчого управління СК РФ О. Щукін, начальник управління СК РФ по розслідуванню злочинів О. Дриманов, член ради федерації О. Торшин, депутат державної думи РФ М. Дегтярьов, голова делегації РФ в ПАРЄ О. Пушков, заступник голови делегації РФ в ПАРЄ Л. Слуцький, член делегації РФ в ПАРЄ, спікер державної думи РФ С. Наришкін.

Також міститься список осіб відповідальних за фальсифікацію доказів під час досудового розслідування у справі Надії Савченко та список осіб, відповідальних за виклад сфабрикованих доказів проти неї в ході судового розгляду кримінальної справи, та осіб, які приймали рішення щодо правомірності отримання цих доказів і продовження утримання Надії Савченко.