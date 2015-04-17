Савченко порадила Путіну перейматися пожежами у Росії замість втручання у справи України

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це вона заявила перед оголошенням вироку у Басманному суді Москви, коментуючи вчорашнє спілкування Путіна з росіянами.

"В Росії вже місяць горять ліси - загинуло багато природи, гинуть люди. Президент (РФ) просто кинув людям якісь мізерні гроші - що таке 10 тис рублів, коли у людини згоріла хата. Він навіть не сказав слів співчуття", - зазначила Савченко.

На її думку, коли йому ставили актуальні питання стосовно ситуації в РФ, про те, що немає ліків, натомість Путін реагував так ніби "та що ви мені тикаєте на те, що у мене сміття у хаті".

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"Зате коли йому запропонували поговорити як погано у сусіда - тут він вальяжно розкинувся і почав розвивати тему - як утискають мову і росіян в Україні", - сказала вона.

Савченко наголосила, що на цей момент не отримала жодного листа підтримки українською мовою, бо їх не дозволяють і їй самій заборонено говорити українською.

"Якщо я щось пишу про російську владу - це одразу не проходить цензуру, якщо мені люди пишуть правду про російську владу - це теж не проходить цензуру", - зауважила Савченко.

Савченко відзначила, що дуже цінує День Перемоги 9 травня і ветеранів війни, "але не можна дурити людей і жити минулим".

За її словами, треба пам'ятати війни і загиблих, але не можна підносити на рівень свята кожну війну, адже можна почати згадувати війни за часів Київської Русі.

Савченко поділилася спогадами, коли на 9 травня вона ходила у Києві до музею Великої Вітчизняної війни і там дуже душевна атмосфера, коли приходять ветерани і їм можна особисто подякувати за перемогу та почути справжні фронтові історії.

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"Це не пафосно, це просто щиро", - наголосила вона.

Савченко наголосила, що у дитинстві дуже любила паради, але коли стала військовою зрозуміла, скільки це коштує.

На її думку, за ці гроші російській владі було б краще посадити нові дерева у Сибіру, які загинули у вогні, а не викинути у повітря на салют і феєрверк, щоб довести світу, що в РФ пам'ятають та сумують.

"Я теж пам'ятаю - мені це теж болить, не можна задурити людям голову тільки пам'яттю про День перемоги і значить що у нас все добре. Люди бачать, що у них насправді погано", - сказала вона.

Савченко вважає, що Путіну варто приїхати на схід РФ і там людям сказати як добре живеться у РФ, коли у них погоріли хати. "Хай приїде і скаже, що в РФ добре - я подивлюсь, чи ця людина не дасть йому у морду", - сказала вона.

Савченко вважає, що бачить, що в РФ люди живуть як за часів НКВС - "не можна говорити, як у часи сталінських репресій".

"Я напевно тут сама вільна людина, не дивлячись на цю клітку, у якій я сиджу. Маю право говорити, всі решта просто посміхаються, опускають очі і мовчать", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, Басманний районний суд Москви відхилив скаргу захисту і відмовився припинити кримінальну справу проти української льотчиці, народного депутата України Надії Савченко, незважаючи на її статус делегата Парламентської Асамблеї Ради Європи.