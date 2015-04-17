Савченко порадила Путіну перейматися пожежами у Росії замість втручання у справи України

18:47, 17 квітня 2015
Політика
3283 0

Українська льотчиця, народний депутат України Надія Савченко порадила президенту РФ Володимиру Путіну зайнятись пожежами у Росії замість втручання в справи України.

REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це вона заявила перед оголошенням вироку у Басманному суді Москви, коментуючи вчорашнє спілкування Путіна з росіянами.

"В Росії вже місяць горять ліси - загинуло багато природи, гинуть люди. Президент (РФ) просто кинув людям якісь мізерні гроші - що таке 10 тис рублів, коли у людини згоріла хата. Він навіть не сказав слів співчуття", - зазначила Савченко.

На її думку, коли йому ставили актуальні питання стосовно ситуації в РФ, про те, що немає ліків, натомість Путін реагував так ніби "та що ви мені тикаєте на те, що у мене сміття у хаті".

Читайте такожДо потрапляння у полон Савченко ніколи раніше не була в Росії - адвокат

"Зате коли йому запропонували поговорити як погано у сусіда - тут він вальяжно розкинувся і почав розвивати тему - як утискають мову і росіян в Україні", - сказала вона.

Савченко наголосила, що на цей момент не отримала жодного листа підтримки українською мовою, бо їх не дозволяють і їй самій заборонено говорити українською.

"Якщо я щось пишу про російську владу - це одразу не проходить цензуру, якщо мені люди пишуть правду про російську владу - це теж не проходить цензуру", - зауважила Савченко.

Савченко відзначила, що дуже цінує День Перемоги 9 травня і ветеранів війни, "але не можна дурити людей і жити минулим".

За її словами, треба пам'ятати війни і загиблих, але не можна підносити на рівень свята кожну війну, адже можна почати згадувати війни за часів Київської Русі.

Савченко поділилася спогадами, коли на 9 травня вона ходила у Києві до музею Великої Вітчизняної війни і там дуже душевна атмосфера, коли приходять ветерани і їм можна особисто подякувати за перемогу та почути справжні фронтові історії.

Читайте такожСуд у Москві почав розгляд скарги захисту Савченко (фоторепортаж)

"Це не пафосно, це просто щиро", - наголосила вона.

Савченко наголосила, що у дитинстві дуже любила паради, але коли стала військовою зрозуміла, скільки це коштує.

На її думку, за ці гроші російській владі було б краще посадити нові дерева у Сибіру, які загинули у вогні, а не викинути у повітря на салют і феєрверк, щоб довести світу, що в РФ пам'ятають та сумують.

"Я теж пам'ятаю - мені це теж болить, не можна задурити людям голову тільки пам'яттю про День перемоги і значить що у нас все добре. Люди бачать, що у них насправді погано", - сказала вона.

Савченко вважає, що Путіну варто приїхати на схід РФ і там людям сказати як добре живеться у РФ, коли у них погоріли хати. "Хай приїде і скаже, що в РФ добре - я подивлюсь, чи ця людина не дасть йому у морду", - сказала вона.

Савченко вважає, що бачить, що в РФ люди живуть як за часів НКВС - "не можна говорити, як у часи сталінських репресій".

"Я напевно тут сама вільна людина, не дивлячись на цю клітку, у якій я сиджу. Маю право говорити, всі решта просто посміхаються, опускають очі і мовчать", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, Басманний районний суд Москви відхилив скаргу захисту і відмовився припинити кримінальну справу проти української льотчиці, народного депутата України Надії Савченко, незважаючи на її статус делегата Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter