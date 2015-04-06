Адвокати Савченко хочуть через суд змусити слідчих визнати її імунітет делегата ПАРЄ
Захист української льотчиці і народного депутата Надії Савченко подав скаргу у Басманний суд Москви на відмову Слідчого комітету РФ визнавати її імунітет як члена української парламентської делегації у ПАРЄ.
Про це повідомив у Twitter адвокат Савченко Микола Полозов.
«Захист Савченко подав скаргу в Басманний суд на відмову Слідчого комітету визнавати імунітет делегата ПАРЄ. Очікуємо визначення дати засідання», - написав Полозов.
Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.
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26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.
15 грудня Савченко оголосила голодування.
Наприкінці січня цього року російські слідчі повідомили Савченко про відкриття проти неї нової кримінальної справи - про незаконний перетин кордону.
25 лютого Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження арешту Савченко до 13 травня.