Адвокати Савченко хочуть через суд змусити слідчих визнати її імунітет делегата ПАРЄ

18:23, 06 квітня 2015
Політика
130 0

Захист української льотчиці і народного депутата Надії Савченко подав скаргу у Басманний суд Москви на відмову Слідчого комітету РФ визнавати її імунітет як члена української парламентської делегації у ПАРЄ.

REUTERS

Про це повідомив у Twitter адвокат Савченко Микола Полозов.

«Захист Савченко подав скаргу в Басманний суд на відмову Слідчого комітету визнавати імунітет делегата ПАРЄ. Очікуємо визначення дати засідання», - написав Полозов.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

Читайте такожАдвокати Савченко заявили про бажання очної ставки з ватажком "ЛНР"

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодування.

Наприкінці січня цього року російські слідчі повідомили Савченко про відкриття проти неї нової кримінальної справи - про незаконний перетин кордону.

25 лютого Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження арешту Савченко до 13 травня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter