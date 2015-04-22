У ПАРЄ обговорили ситуацію в Україні: "Криза була повністю спровокована Росією"

Делегати наголошували на відповідальності Росії за кризову ситуацію та на очікуваннях від українського уряду щодо реформ. Обговорення відбулося в рамках пленарного засідання ПАРЄ, яке відбулося у середу у Страсбурзі, передає власний кореспондент УНІАН.

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Зокрема, лорд Дональд Андерсон (Великобританія, соціалісти) вважає, що проблеми в Україні "створюються іншим членом Ради Європи - Росією". "Ситуація демонструє, що ця криза була повністю спровокована Росією... Путін добре спланував анексію Криму, потім була дестабілізація Сходу України з використанням спецслужб, і також без попередження розпочалася гібридна війна", - наголосив він.

Лорд вважає, що необхідно готуватися до того, що ситуація скоро не вирішитися.

Представник лібералів Кристина Зелєнкова (Чехія) переконана, що те, що відбувається зараз, є "результатом падіння радянської імперії в економічному та військовому плані". "Це також є попередженням про те, що розділ Європи після війни продовжує жити в думках людей. Ми зіткнулися з новим етапом боротьби, тому що Росія передає зброю та інше військове обладнання у великій кількості сепаратистам. Це значить, що Росія бере управління над цим регіоном. Весняний наступ може призвести до поразки Києва, який не зможе протистояти потенціалу російських збройних сил", - вважає Зелєнкова.

Депутат також вважає, що це призведе до подальшої втрати територій та дестабілізації України. "Ми повинні допомогти Україні покласти край війні та змінити країну", - підкреслила Зелєнкова.

Представник європейських народників Жан-Клод Міньйон (Франція) у перших словах свого виступу заговорив про ситуацію із українським пілотом Надією Савченко. "Її немає сьогодні у залі, тому що вона знаходиться у в'язниці (в Росії) і не може виконувати свої парламентські зобов'язання. Ми вживали різних заходів для того, щоб домогтися її звільнення, але це складно. Але ми не припинемо наших зусиль і далі будемо робити все, щоб її звільнити", - сказав він.

Міньйон констатував, що Мінські домовленості не завжди виконуються. "Але разом з тим, у нас більше нічого немає", - наголосив політик. Він також торкнувся питання необхідності проведення в Україні реформ.

Представник лібералів Жорді Хукла (Іспанія) констатував, що "політичний конфлікт триває у серці Європи". "Це може мати ефект доміно на нашому континенті... Конфлікт став ще глибшим, йде його нарощування, особливо у східній частині країни, порушуються домовленості щодо перемир'я, були напади на підрозділи, які відходять від лінії вогню. Ці домовленості порушувалися з обох сторін", - сказав політик.

Хукла наголосив, що відповідно до різних даних, російські сили все ще перебувають на сході України. "На сьогодні повстанці володіють сучасною технікою, якої б у них не було б, якби їм не допомагала третя сторона. Це нас непокоїть, як і непокоять заяви ДНР про те, що вони хотіли б розширити територію «республіки». Ситуацію ми розглядаємо з точки зору збройного конфлікту та впливу третьої сторони", - підсумував він.

Хукла також зупинився на питанні необхідності проведення реформ, децентралізації та місцевих виборів. "Необхідно дати легітимність тим, хто буде обраний на цих територіях, але Київ не хоче просуватися вперед з цього питання", - вважає політик.

Тіні Кокс (зелені) також констатував, що Україна переживає глибоку економічну кризу. "Моя політична група виступає за надання їй допомоги", - сказав він.