ПАРЄ включила до порядку денного обговорення ситуації в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідна пропозиція Моніторингового комітету ПАРЄ була проголосована сьогодні у Страсбурзі під час пленарного засідання.

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Дискусія відбудеться в середу, 22 квітня, о 10.00.

Як повідомлялося, весняна сесія ПАРЄ буде проходити в Страсбурзі з 20 по 24 квітня.