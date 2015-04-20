ПАРЄ включила до порядку денного обговорення ситуації в Україні
13:52, 20 квітня 2015Політика
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Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) включила до порядку денного обговорення ситуації у сфері безпеки в Україні.
Дискусія відбудеться 22 квітня / echrblog.blogspot.com
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідна пропозиція Моніторингового комітету ПАРЄ була проголосована сьогодні у Страсбурзі під час пленарного засідання.
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Дискусія відбудеться в середу, 22 квітня, о 10.00.
Як повідомлялося, весняна сесія ПАРЄ буде проходити в Страсбурзі з 20 по 24 квітня.
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