ПАРЄ включила до порядку денного обговорення ситуації в Україні

13:52, 20 квітня 2015
Політика
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Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) включила до порядку денного обговорення ситуації у сфері безпеки в Україні.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідна пропозиція Моніторингового комітету ПАРЄ була проголосована сьогодні у Страсбурзі під час пленарного засідання.

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Дискусія відбудеться в середу, 22 квітня, о 10.00.

Як повідомлялося, весняна сесія ПАРЄ буде проходити в Страсбурзі з 20 по 24 квітня.

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