Кличко - не кращий і не гірший, а просто така ситуація (опитування)

Експерти вважають Кличка оптимальною кандидатурою для перемоги демсил на виборах мера Києва

Київ. 1 квітня. УНІАН. Більшість експертів вважають лідера блоку свого імені Віталія КЛИЧКА оптимальною кандидатурою для перемоги демократичних сил на виборах мера Києва.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор Агентства з моделювання ситуацій Віталій БАЛА, посилаючись на аналіз результатів експертного опитування, проведеного громадською організацією «Соціополіс» на замовлення АМС.

“Майже 60% експертів вважають, що самий оптимальний варіант - це вони (демократичні сили) мають підтримати Віталія КЛИЧКА. Не тому, що він найкращий чи найгірший, а тому, що зараз така ситуація”, – сказав В.БАЛА.

Він поінформував, що експертів просили назвати по одному кандидату від основних політичних партій, висунення яких на посаду мера Києва було б, на їхню думку, найдоцільнішим для відповідної партії.

44,1% респондентів відповіли, що для БЮТ найкращим рішенням було б підтримати кандидатуру саме В.КЛИЧКА; 20,6% опитаних зазначили, що вважають найкращою кандидатурою на посаду столичного голови лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО.

Голоси експертів за решту можливих кандидатів, які вони вважають найдоцільнішими, розподілились таким чином: кандидатуру першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА найоптимальнішою вважають 11,8% опитаних експертів; народного депутата Володимира БОНДАРЕНКА – 8,8%; міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА – 5,9%; народного депутата Миколи ТОМЕНКА – 2,9%. При цьому 5,9% експертів висловились взагалі за підтримку БЮТом єдиного кандидата від демократичних сил.

Подібні відповіді експерти надали і щодо кандидата на посаду мера столиці від “Нашої України”. 55,9% експертів переконані, що “Нашій Україні” варто підтримати кандидатуру В.КЛИЧКА, за підтримку Ю.ЛУЦЕНКА висловились 17,6%. 8,8% респондентів висловили думку, що “Нашій Україні” варто підтримати народних депутатів Олександра СЛОБОДЯНА та Миколу КАТЕРИНЧУКА – 2,9%. По 5,9% розподілились голоси експертів за те, що їм варто підтримати кандидата БЮТ та єдиного кандидата від демсил. 2,9% сказали, що в “Нашій Україні” немає достойного кандидата на посаду мера Києва.

Крім того, експерти вважають, що громадянський рух “Народна самооборона” також має підтримати кандидатуру В.КЛИЧКА на виборах мера столиці – за це висловились 43,8% опитаних. Водночас 34,4% опитаних вважають, що “Народній самообороні” варто підтримати кандидатуру свого лідера Ю.ЛУЦЕНКА. 3,1% сказали, що рух має висунути на посаду мера Києва кандидатуру Владислава КАСЬКІВА, і по 9,4% голосів експертів розділились між підтримкою кандидата від БЮТ і підтримкою єдиного кандидата від демократичних сил.

Щодо інших партій та блоків, то експерти радять Партії регіонів зосередитись на кандидатурі голови Київського міського відділення партії Василя ГОРБАЛЯ (41,9%) або підтримати нинішнього мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО (25,8%), щоб підірвати позиції “помаранчевих” кандидатів. За те, що Партії регіонів варто підтримати кандидатуру В.КЛИЧКА, висловились 12,9% опитаних експертів. За висунення інших кандидатів від ПР свої голоси віддали 16,1%, а 3,2% сказали, що кияни не підтримають жодного кандидата від цієї політичної сили.

Крім того, експерти вважають, що Народній партії слід або висувати кандидатом на посаду мера столиці голову Шевченківської райдержадміністрації Віктора ПИЛИПИШИНА(48,5%), або не висувати свого кандидата, а підтримати В.КЛИЧКА (15,2%). Про те, що оптимальною кандидатурою для них є депутат Київради, екс-голова Печерської РДА Анатолій КОВАЛЕНКО, сказали 9,1% опитаних, за підтримку кандидатури лідера партії Володимира ЛИТВИНА висловились 6,1% експертів. Нікого не висувати радять Народній партії 15,2% експертів. Про доцільність підтримки Народною партією кандидатури Л.ЧЕРНОВЦЬКОГО вказали 3% опитаних і стільки ж висловились за підтримку партією єдиного кандидата від демсил.

87% опитаних експертів вважають, що Блоку Черновецького варто підтримати кандидатуру свого лідера, нинішнього мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Про те, що цій політичній силі треба підтримали кандидатуру секретаря Київради Олеся ДОВГОГО, зазначили 6,7% респондентів, заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ – 3,3%. Про те, що Блок Черновецького не повинен висувати свого кандидата на посаду мера, зазначили 9,4% експертів.

Оптимальними кандидатами на посаду столичного голови від лівих сил експерти вважають Валентину СЕМЕНЮК (СПУ), за яку висловилися 42% опитаних, Адама МАРТИНЮКА (КПУ) – 28,6% та Олександра ГОЛУБА (КПУ) – 25%.

Кожен п’ятий експерт вважає, що соціалістам не варто висувати власного кандидата, оскільки це може стати непрямою підтримкою кандидатури КПУ або Партії регіонів.