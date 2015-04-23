Рада сьогодні розгляне законопроекти про військову міліцію та держзамовлення

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено в порядку денному засідання парламенту.

Також очікується розгляд законопроекту щодо спрощення порядку прийняття до громадянства України окремих категорій осіб, а також внесення змін до Податкового кодексу щодо військового збору.

Крім того, ВР планує розглянути законопроект щодо змін до Податкового кодексу, який стосується особливостей виконання проектів міжнародної технічної допомоги.

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Також в другому читанні планується розгляд законопроектів, що стосуються створення сприятливих умов для забезпечення виконання контрактів та договорів державного оборонного замовлення.

В порядку денному також заплановано розгляд у другому читанні законопроект щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів.

ВР планує сьогодні розглянути в новій редакції і проекти законів про державну службу.