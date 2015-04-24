МЗС: санкції Євросоюзу проти Росії 19 червня можуть бути посилені



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телеканалу 1+1 у програмі "Право на владу".

Зокрема, Клімкін говорячи про візит президента України Петра Порошенка до Франції зазначив, що зустріч з президентом Франції Франсуа Олландом була важливою в плані здійснення подальших заходів.

"В контексті того, що на початку червня "Велика сімка" зустрінеться в Німеччині, коли будуть визначатися результати Мінську, і стратегічні кроки, і коли потім 19 червня, буде визначатися, якою буде доля санкцій (Євросоюзу - УНІАН), чи вони будуть залишені, чи якщо Росію визнають стороною, яка не виконує Мінські домовленості, підсилені", - наголосив Клімкін.

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Разом з тим він відзначив, що президенти України і Франції під час своєї розмови фокусували свою увагу на критично важливих пунктах.

Так, за його словами, сторони мають розуміння, що "немає з боку Донецька і Луганська реального припинення вогню", а також, що "вони (бойовики - УНІАН) не дозволяють контролювати місця, де має знаходитись відведена важка артилерія".

Окрім того, міністр розповів, що було обговорене питання звільнення заручників та яким чином тиснути на Росію, які можна вжити заходи для звільнення полонених, і яким чином допустити українську гуманітарну допомогу на окуповані території до мирних громадян, а також питання проведення місцевих виборів на Донбасі.