Україна і Чилі домовилися про безвізовий режим

Сьогодні відбулася церемонія підписання угоди, в ній взяли участь міністр закордонних справ Павло Клімкін та надзвичайний і повноважний посол Республіки Чилі в Україні Хуан Едуардо Егігурена.

Відзначається, що відповідно до угоди, громадяни України та Чилі зможуть знаходиться на території двох держав без віз на період до 90 днів протягом півроку.

“Ми сьогодні підписали угоду, яка дозволить громадянам України і Чілі подорожувати без віз із звичайними закордонними документами, перебувати, відповідно, для українців на території Чілі і для чілійців на території України протягом 90 днів без будь-яких віз”, - сказав Клімкін.

За словами міністра, Україна має з Чілі традиційні зв'язки і багато робить у політичній та економічній сферах.

Клімкін зазначив, що Чілі стала 25-ю країною, з якою Україна має безвізовий режим.

Він також подякував послу за чітку й послідовну підтримку урядом Чілі незалежності і територіальної цілісності України, яка була висловлена як на двосторонньому рівні, так і на міжнародних форумах.