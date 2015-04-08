В окупаційній владі Криму звинуватили Джемілєва у підриві авторитету Ердогана

Голова так званого "Державного комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Республіки Крим" Заур Смирнов заявив, що головна мета проведення Всесвітнього конгресу кримських татар у Туреччині – підірвати авторитет Таїпа Ердогана на міжнародній арені та втягнути його у конфронтацію з Російською Федерацією, передає Крым.Реалии.

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«Давній противник турецького прем'єра Ердогана Фетхуллах Гюллен стоїть за багатьма політичними змовами і проживає сьогодні у Сполучених Штатах Америки. З ним активно співпрацює екс-лідер меджлісу Мустафа Джемілєв, який переслідує однозначні інтереси – підірвати авторитет Ердогана на міжнародному рівні та втягнути його у конфронтацію, у даному випадку з Російською Федерацією», – заявив Заур Смирнов.

У Туреччині з 31 липня по 2 серпня планують провести Всесвітній конгрес кримських татар. Для організації конгресу Анкару відвідали національний лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров, його заступник Аслан Омер Кірімлі, радник голови Меджлісу Ісмет Юксель, а також активіст національного руху кримських татар Сінавер Кадиров.

У лютому 2015 року 43 кримськотатарські організації Туреччини ухвалили рішення об'єднати свої зусилля і співпрацювати у рамках єдиної платформи.