Сьогодні відбудеться саміт Україна-ЄС

Як повідомляє прес-служба Президента України, саміт проводитимуть в Адміністрації Президента (Банкова, 11). Церемонія зустрічі розпочнеться о 12:10.

О 14:40 розпочнеться пленарне засідання саміту, яке транслюватиметься у прямому ефірі Національної телекомпанії України.

Читайте такожЄС погодив текст заяви за результатами саміту Україна-ЄС О 16:15 відбудеться спільна прес-конференція Президента України Петра Порошенка, Президента Європейської Ради Дональда Туска та Президента Європейської Комісії Жана-Клода Юнкера, яка також транслюватиметься НТУ.

Як повідомляв УНІАН, офіційний представник Євросоюзу раніше розповів, що фокус саміту буде на проведенні реформ в Україні, зокрема конституційної реформи, реформи з децентралізації, боротьби з корупцією, судової системи, реструктуризації енергетичного сектора і покращення бізнес-клімату.

Також на саміті розглядатиметься питання спрямування миротворчої місії ЄС на Донбас. Крім того, він має стати "чітким сигналом солідарності ЄС з Україною".

Раніше джерела УНІАН повідомляли, що представники країн-членів ЄС протягом довгого часу не могли узгодити спільну заяву за підсумками саміту через позицію Франції та Німеччини.

Довідка. Проведення самітів Україна-ЄС відбувається на підставі статті 7 Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС, відповідно до якої „сторони проводять консультацій на найвищому політичному рівні у разі такої необхідності”.

Засідання самітів проводяться за участю Президента України, Президента Європейської Ради та Президента Європейської Комісії.

Зустрічі у рамках самітів надають сторонам можливість на найвищому рівні підбити підсумки співробітництва між Україною та ЄС, визначити пріоритети взаємодії на найближче майбутнє, обговорити розвиток ситуації в Україні та Європейському Союзі, а також узгодити позиції щодо актуальних міжнародних питань.

З часу започаткування практики проведення самітів Україна-ЄС відбулося п’ятнадцять таких зустрічей на найвищому рівні.