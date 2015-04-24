ЄС на саміті з Україною буде говорити про реформи

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив журналістам офіційний представник Євросоюзу. "Фокус буде на проведенні реформ в Україні, які набувають форми і які ЄС підтримує. Для Євросоюзу саміт буде нагодою визнати прогрес, досягнутий Україною при проведенні реформ, зокрема конституційної реформи, реформи з децентралізації, боротьби з корупцією, судової системи, реструктуризації енергетичного сектора і покращення бізнес-клімату", - сказав він.

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За словами представника ЄС, Брюссель наголосить на необхідності проведення подальших реформ.

Крім того, саміт "буде чітким сигналом солідарності ЄС з Україною", сказав він. "Саміт буде моментом нагадати, що ЄС підтримує Україну у цей важкий час. ЄС продемонструє сильну та принципову підтримку територіальної цілісності, суверенітету і незалежності. Це не порожні слова", - наголосив представник Євросоюзу.

Саміт розпочнеться у понеділок, 27 квітня, о 13.00 за київським часом із зустрічі президента України Петра Порошенка з президентом Європейської ради Дональдом Туском та головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. Зустріч пройде в Будинку з химерами. Після цієї зустрічі відбудеться робочий обід.

Пленарна сесія розпочнеться о 14.30 та пройде в Адміністрації президента.

У саміті також візьмуть участь високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, комісар з питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган.

Очікується, що прес-конференція відбудеться приблизно о 17.00.

Це буде перший саміт після падіння режиму Віктора Януковича та підписання Угоди про асоціацію. Востаннє саміт Україна – ЄС відбувався у Брюсселі 25 лютого 2013 року.