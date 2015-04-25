Джерело: Франція та Німеччина намагаються заблокувати заяву саміту Україна-ЄС
17:04, 25 квітня 2015Політика
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Франція та Німеччина блокують спільну заяву, яка має бути ухвалена за результатами самміту Україна-ЄС, який відбудеться 27 квітня у Києві.
У Європі не можуть дійти єдності щодо України / Wikimedia.org
Про це власному кореспонденту УНІАН в суботу в Брюсселі повідомив європейський дипломат.
"Вони зараз намагаються внести в текст заяви правки, які повністю нівелюють її зміст", - пояснив він ситуацію.
Читайте такожПорошенко і Туск обговорили питання підготовки до саміту Україна-ЄСЗа словами дипломата, на цю неділю, 26 квітня, терміново скликають засідання постійних представників (COREPER).
"COREPER збереться у неділю увечері і буде намагатися знайти компроміс. Зараз ваші (українські дипломати) докладають всіх зусиль, щоб врятувати ситуацію", - розповів співрозмовник агентства.
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