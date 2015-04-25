Джерело: Франція та Німеччина намагаються заблокувати заяву саміту Україна-ЄС

Про це власному кореспонденту УНІАН в суботу в Брюсселі повідомив європейський дипломат.

"Вони зараз намагаються внести в текст заяви правки, які повністю нівелюють її зміст", - пояснив він ситуацію.

Читайте такожПорошенко і Туск обговорили питання підготовки до саміту Україна-ЄСЗа словами дипломата, на цю неділю, 26 квітня, терміново скликають засідання постійних представників (COREPER).

"COREPER збереться у неділю увечері і буде намагатися знайти компроміс. Зараз ваші (українські дипломати) докладають всіх зусиль, щоб врятувати ситуацію", - розповів співрозмовник агентства.