Гройсман підписав постанову Ради про відсіч російській агресії

Постанову підписано сьогодні, повідомляється на сайті парламенту.

У постанові зазначається, що збройна агресія РФ проти України розпочалась 20 лютого 2014 року, коли всупереч її міжнародно-правовим зобов’язанням були зафіксовані перші випадки порушення збройними силами РФ порядку перетину державного кордону України в районі Керченської протоки та використання підрозділів збройних сил РФ, розташованих у Криму відповідно до угоди між Україною і Росією про статус та умови перебування на території України Чорноморського флоту РФ від 28 травня 1997 року, для блокування українських військових частин. На початковій стадії агресії особовий склад окремих російських збройних формувань не мав розпізнавальних знаків.

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У заяві “Відсіч збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків” сказано, що друга фаза агресії РФ проти України розпочалась у квітні 2014 року, коли контрольовані, керовані і фінансовані спецслужбами РФ озброєні бандитські формування проголосили створення так званих «Донецької народної республіки» (7 квітня 2014 року) і «Луганської народної республіки» (27 квітня 2014 року).

Рада ухвалила постанову 21 квітня 259 голосами з 316 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.