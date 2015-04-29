Бійці "Правого сектору" посилять українське військо - Наливайченко

Загартовані в боях за незалежність України бійці «Правого сектору» посилять українське військо.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, про це йдеться в коментарі голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка, який він після повернення з зони проведення антитерористичної операції.

«Переконаний, що загартовані у боях за незалежність України бійці «Правого сектору» посилять українське військо і мають одержати від держави правовий статус та соціальний захист», − зазначив він.

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На його думку, це так само очевидно, як і те, що Збройні сили і сили безпеки нашої держави мають бути єдиною силою, яка забезпечує оборону України.

«Руки, які тримають зброю, мають бути міцними не лише тому, що це руки патріотів, але й тому, що на їхньому боці Закон», − підкреслив Наливайченко.

Голова СБУ впевнений, що «той, хто здатен і готовий тримати зброю в руках має стати частиною Збройних Сил, Служби безпеки, Національної гвардії України».