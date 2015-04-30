Українські дипломати у Берліні проігнорують заходи посольства РФ до 9 травня - посол

Про це посол України у Німеччині Андрій Мельник сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

Коментуючи той факт, що раніше дипломатичні установи України та РФ в День перемоги над нацизмом у Берліні чимало заходів проводили разом, посол сказав: "Посольство Росії проводитиме їх 9 травня. Ми не братимемо в них участі. Та й не уявляю, як би я міг стояти поруч з послом країни, яка здійснює агресію проти України? Це було б вершиною цинізму", - заявив Мельник.

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За його словами, заходи за участі українських ветеранів війни, представників української дипломатичної установи та української громади відбуватимуться саме 8 травня.

"Ми покладемо квіти до пам’ятника воїну-визволителю у Трептов-парку. Також і в інших містах Німеччини будуть вшановані полеглі вояки, а на солдатські могили, місця вічного спочинку громадян України, які в роки війни померли тут чи загинули, будуть покладені квіти. А 12 травня заплановано спільне з представниками німецьких офіційних органів богослужіння у Берлінському центральному кафедральному соборі", - повідомив він.

Як відзначив посол, у Німеччині стереотипи щодо історії Другої світової війни стали закостенілими через російську пропаганду. "Кремль монополізував право Росії на перемогу над нацизмом, нівелювавши таке саме право України на її беззаперечний внесок у неї. Ця пропаганда, як отрута, потрапляє на родючий ґрунт німецького суспільства. Тому ми через ЗМІ доносимо до нього історичну правду. Зокрема й про те, чому ми відзначатимемо День перемоги над нацизмом по-іншому, ніж Росія", - заявив Мельник.