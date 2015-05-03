Десантники розблокували базу "Правого сектору"

Десантники 25-ої та 95-ої бригад Збройних сил України розблокували базу Добровольчого українського корпусу "Правий сектор".

Про це повідомляє офіційний сайт "Правого сектору" із посиланням на командира корпусу Андрія Стемпіцького.

Усі конфлікти вичерпано, наголошується в інформації на сайті.

Як повідомляв УНІАН, «Правий сектор» заявив, що 28 квітня ввечері підрозділи 95-ї аеромобільної та 25-ї парашутно-десантної бригад виставили блокпости навколо бази «Правого сектору» в селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області.

29 квітня близько 300 представників «Правого сектору» провели акцію протесту під Адміністрацією президента України проти блокування бази ДУК.

Читайте такожЛисенко назвав ситуацію з Правим сектором наслідком "помилки інформаційних структур"Представник АПУ з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що базу українського добровольчого корпусу «Правий сектор» на Дніпропетровщині ніхто не блокував, тривають військові навчання. «Коли завершаться навчання, згідно з планом, блокпости знімуть. Коли - я не готовий вам сказати», - зазначив він.

В Адміністрації президента запевняють, що питання входження ДУК «Правий сектор» окремим підрозділом до складу Збройних сил України вирішено.

Лідер "Правого сектору", народний депутат Дмитро Ярош 30 квітня повідомив, що конфлікт Добровольчого українського корпусу (ДУК) та Збройних сил України вичерпано. "Кремлівську провокацію з метою зіштовхнути армійців і добровольців ДУК ПС вдалося нейтралізувати", - написав він у Facebook.