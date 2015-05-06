Бойовики перекидають ресурси ближче до лінії фронту

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«За даними розвідки, бойовики посилюють угруповання на передовій. Відзначається висока інтенсивність переміщення техніки між Луганськом і південними районами окупованої частини Луганщини», - зазначив він.

За словами Лисенка, незаконні збройні формування активно перекидають матеріально-технічні ресурси з перевалочних баз і складів поблизу кордону, що розташовані у м. Краснодон, Іловайськ тощо ближче до лінії фронту (йдеться про м. Донецьк, Горлівка, Стаханов, Алчевськ, Луганськ).