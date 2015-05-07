ЗМІ: Молдова переманює Саакашвілі

Як заявив у четвер прем'єр-міністр Молдови Кирило Габурич, це питання обговорювалося в середу на зустрічі з президентом України Петром Порошенком і самим Саакашвілі, який є його радником, пише ТАСС.

"Саакашвілі і його команда мають хороший досвід реформ", - вважає Габурич. Він поінформував, що незабаром вони приїдуть до Кишинева, аби надати молдовській владі експертну допомогу у питаннях боротьби з корупцією, яка, за словами прем'єра, "проникла у всі сфери в державі".

Читайте такожСаакашвілі пояснив, чому не пішов в Антикорупційне бюроГабурич вважає, що, незважаючи на всі спроби молдовської влади побороти корупцію, "дієвих кроків в цій галузі досі не робилося".

Нагадаємо, в лютому президент України указом створив міжнародну Дорадчу раду реформ і призначив її головою Михайла Саакашвілі.