Робоча група з розслідування зловживань в уряді скаржиться на саботаж з боку посадовців

Як передає кореспондент УНІАН, про це Береза сказав у коментарі журналістам після засідання робочої групи.

Береза зазначив, що достатньо велика кількість представників міністерств і відомств, які мали би бути присутніми на засіданнях робочої групи, їх просто ігнорують.

Депутат зазначив, що їх закликають відвідати засідання робочої групи. “У випадку, якщо вони відмовляються, ми звертатимемося до Генпрокуратури і відкриватимемо кримінальне провадження за статтею, яка говорить про перешкоджання дії комітетів та народних депутатів”, - сказав Береза.

Читайте такожУ Кабміні відповіли на заяви екс-глави Держфінінспекції про корупційні схеми в урядіКрім того, додав депутат, представники робочої групи звертаються до президента України з тим, щоб він “повпливав” на представників Генпрокуратури, які також мають бути присутні на засіданнях робочої групи.

«І до пана прем'єр-міністра, який має повпливати на своїх підопічних. Тому що звинувачення кинуті саме пану Яценюку і його уряду. Якщо вони не будуть співпрацювати з нашою робочою групою, то це говорить про те, що вони саботують і не зацікавлені у розслідуванні. Тоді, як відомо, це - підтвердження провини”, - сказав Береза.

Він також зауважив, що напередодні засідання зірвалося через відсутність представників Мінфіну і Нацбанку, а сьогодні були представники Нацбанку, але не було представників Мінфіну і ГПУ.

У свою чергу народний депутат від Блоку Петра Порошенка Дмитро Добродомов наголосив на необхідності буквально наступного тижня ухвалити закон про тимчасові слідчі комісії.

Наступне засідання робочої групи відбудеться у вівторок, 12 травня, о 18.15.