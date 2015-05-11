На Майдані Незалежності пройшла акція на підтримку Савченко (фоторепортаж)
На Майдані Незалежності в Києві сьогодні пройшла акція #FreeSavchenko на підтримку української льотчиці, народного депутата Надії Савченко, незаконно ув'язненої в Росії.
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Під час акції присутні на Майдані записали послання на підтримку льотчиці і привітання, які потім будуть відправлені Савченко у московське СІЗО.
Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. У той же час, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.
26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.
У грудні Савченко оголосила голодовку.
24 квітня Слідчий комітет РФ пред'явив Савченко остаточне обвинувачення у нібито пособництві вбивству двох і більше осіб і в незаконному перетині кордону РФ.
6 травня Басманний суд Москви продовжив строк арешту льотчиці до 30 червня.
Сьогодні льотчиці виповнилося 34 роки.