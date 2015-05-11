У Москві під СІЗО активісти проводять акцію на підтримку Савченко, поліція почала затримання

Як повідомляє журналіст Української правди, який перебуває на місці події, участь в акції беруть близько 15 людей, про проведння заходу місцеву владу повідомлено.

"Щойно одна з організаторів акції - Ірина Колмакова - розгорнула плакат на підтримку Савченко, до неї підбігла пполіція, затримала та відвела до автозаку", - зазначила журналіст УП.

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При цьому Колмакова почала співати гімн України.

Згодом було затримано ще одну учасницю акції - Марію Рябрікову, яка є постійною учасницею усіх проукраїнських акцій та акцій на підтримку Савченко.

На місці події також перебуває російський журналіст Володимир Шрейдлер - представник українського омбудсмена Валерії Лутковської на території РФ. Правозахисник намагається домогтися звільнення затриманих.