У Москві під СІЗО активісти проводять акцію на підтримку Савченко, поліція почала затримання
У Москві 11 травня під СІЗО "Матросская тишина", де утримується незаконно ув'язнена Надія Савченко, активісти проводять акцію на підтримку української льотчиці.
Як повідомляє журналіст Української правди, який перебуває на місці події, участь в акції беруть близько 15 людей, про проведння заходу місцеву владу повідомлено.
"Щойно одна з організаторів акції - Ірина Колмакова - розгорнула плакат на підтримку Савченко, до неї підбігла пполіція, затримала та відвела до автозаку", - зазначила журналіст УП.
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При цьому Колмакова почала співати гімн України.
Згодом було затримано ще одну учасницю акції - Марію Рябрікову, яка є постійною учасницею усіх проукраїнських акцій та акцій на підтримку Савченко.
На місці події також перебуває російський журналіст Володимир Шрейдлер - представник українського омбудсмена Валерії Лутковської на території РФ. Правозахисник намагається домогтися звільнення затриманих.