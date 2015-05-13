МВС співпрацює з ФБР в рамках розслідування справи Фірташа - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Києві повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Діяльність менеджерів цієї компанії призвела до того, що Україна недоотримала або отримала прямі збитки на суму 5,7 млрд (грн). Виходячи з цього було відкрито кримінальне провадження, яке перебуває у провадженні Міністерства внутрішніх справ Головного слідчого управління. І в рамках цього виробництва було заарештовано півмільярда кубометрів газу, який належить компанії Ostchem, для забезпечення інтересів держави", - сказав Аваков.

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За словами міністра, це перший крок для забезпечення інтересів держави, але не останній.

"Разом з цим, згідно з нашим контактам, ми створили робочу групу і працюємо разом з співробітниками ФБР вже кілька днів, обмінюючись матеріалами щодо ряду епізодів цих розслідувань, і вважаю, що це буде корисно як для правосуддя України, так і для американського правосуддя, яке має претензії до пану Фірташу", - розповів Аваков.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва за клопотанням Головного слідчого управління МВС наклав арешт майже на 500 млн кубометрів газу групи компаній Ostchem, які належать Фірташу і зберігаються в спеціальних сховищах ПАТ "Укртрансгаз".

Також суд зобов'язав посадових осіб "Укртрансгазу" прийняти на відповідальне зберігання вищевказаний газ і заборонити будь-яке розпорядження ним, у тому числі продаж і передачу.

ГСУ МВС здійснює досудове розслідування, розпочате за фактом розкрадання державного майна посадовими особами "Газ України" НАК "Нафтогаз України" в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

У результаті злочинних дій посадовців держава недоотримала коштів у розмірі 5,7 млрд грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).