МВС готове разом з ФБР розслідувати справу щодо газу Фірташа

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС.

"У зв'язку з розслідуванням кримінального провадження за фактом розкрадання державного майна службовими особами групи компаній, які належать Дмитру Фірташу, МВС заявляє про готовність до співпраці в цьому питанні з ФБР", - йдеться в повідомленні.

У МВС зазначили, що відомство сприятиме американським слідчим в отриманні матеріалів щодо Ostchem.

Читайте такожЯценюк просить суд арештувати газ компанії Фірташа-Льовочкіна за борги

У прес-службі міністерства підкреслили, що в ході досудового розслідування слідчі використовуватимуть механізми міжнародно-правової допомоги, зокрема проведення слідчих дій як в Україні, так і в США згідно з чинним кримінально-процесуальним законодавством та міжнародно-правовими угодами між Україною і США.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня Печерський районний суд Києва заарештував 500 млн кубометрів газу, що належить холдингу Ostchem, в рамках кримінальної справи про розтрату майна посадовцями НАК "Нафтогаз України".