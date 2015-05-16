Гройсман: коаліція не розглядає питання відставки Авакова
20:44, 16 травня 2015Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Гройсман повідомив, що коаліція не розглядає питання відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Гройсман заявив, що відставка Авакова не розглядається / УНІАН
Про це він сказав сьогодні під час брифінгу у Вінниці, відповідаючи на питання журналістів про те, наскільки депутати готові підтримати ініціативу щодо відставки Арсена Авакова, передає кореспондент УНІАН.
Читайте такожДо парламенту внесли постанову про звільнення Авакова«Коаліція налічує 304 голоси, і в коаліції це питання взагалі не розглядалося», - запевнив Володимир Гройсман.
Голова Верховної Ради зазначив, що відповідна ініціатива йому не відома.
«Можливо, це якась окрема ініціатива окремих депутатів, поки вона мені не відома. Це скоріше тільки в засобах масової інформації», - сказав Володимир Гройсман.
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