Гройсман: коаліція не розглядає питання відставки Авакова

Про це він сказав сьогодні під час брифінгу у Вінниці, відповідаючи на питання журналістів про те, наскільки депутати готові підтримати ініціативу щодо відставки Арсена Авакова, передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожДо парламенту внесли постанову про звільнення Авакова«Коаліція налічує 304 голоси, і в коаліції це питання взагалі не розглядалося», - запевнив Володимир Гройсман.

Голова Верховної Ради зазначив, що відповідна ініціатива йому не відома.

«Можливо, це якась окрема ініціатива окремих депутатів, поки вона мені не відома. Це скоріше тільки в засобах масової інформації», - сказав Володимир Гройсман.