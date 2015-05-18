Суд у справі Кернеса перенесли на 28 травня та пообіцяли взяти будівлю під охорону

У Полтаві суд у справі мера Харкова Геннадія Кернеса, звинуваченого у викраденні й побитті євромайданівців, перенесено на 28 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення оголосив суддя Київського районного суду Полтави Андрій Антонов.

«Наступне засідання пройде в Київському районному суді Полтави 28 травня цього року о 10:30», - сказав він.

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Також прийнято рішення, що судове засідання охоронятиме батальйон міліції «Грифон», а також представники Полтавської та Харківської міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перед будівлею Київського районного суду Полтави зібралися близько 70 протестувальників, які при наближенні Кернеса почали кидати в нього яйця. Охоронці "Грифона" евакуювали Кернеса з будівлі суду. За словами адвоката обвинуваченого Олександра Гульченка, Кернеса евакуювали через загрозу його життю, оскільки в натовпі мітингувальників нібито були люди з вогнепальною зброєю.

Потерпілі у справі Кернеса Сергій Ряполов і Олександр Кутянін заявили, що мер Харкова сам організував проведення сьогоднішньої акції біля будівлі суду з метою зриву судового засідання.

Довідка УНІАН. Міського голову Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців (Віталій Блінніков і Євген Сміцький) підозрюють у викраденні й побитті учасників Євромайдану в березні минулого року.

2 березня Кернесу було повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

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2 квітня Вищий спеціалізований суд України прийняв рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова у Київський райсуд Полтави.

На судове засідання 28 квітня у Полтаві Кернес не з'явився, оскільки проходив лікування в Італії.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Кернес саботує правосуддя й вимагав змінити меру Харкова запобіжний захід.