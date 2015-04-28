Кернес не прийшов до суду, засідання перенесли

Його адвокати стверджують, що Кернес не отримав повістку і зараз перебуває на лікуванні в Італії, повідомляє харківський ресурс vgorode.

Суддя пообіцяв, що засідання буде "гласним".

Потерпілі та обвинувачення підтримали перенесення засідання, повідомляє ІТ Sector Харьков.

Читайте такожВ суд Полтави надійшли матеріали справи КернесаХарківського міського голову підозрюють у викраденні людини, катуванні, погрозі вбивством.

2 квітня колегія суддів кримінальної палати Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних і цивільних справ ухвалила рішення передати цю справу з Дзержинського районного суду Харкова до Київського районного суду Полтави.

Сам Кернес заявляв, що кримінальна справа проти нього є сфабрикованою.