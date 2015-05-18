У Кривому Розі голова райради вимагав 60 тисяч гривень за дозвіл на встановлення кіосків

19:28, 18 травня 2015
Політика
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Чиновника затримали у службовому кабінеті, під час передачі дозвільних документів.

Arsen Avakov / facebook.com

У Кривому Розі правоохоронці затримали голову райради Сергія Степанюка. Чиновника звинувачують у зловживанні службовим становищем і отриманні хабара в 60 000 гривень за видачу дозволу на розміщення торгових кіосків

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні затримали голову Дзержинської районної ради м. Кривий Ріг Степанюка Сергія Дмитровича в порядку ст. 208 КПК (на місці злочину, на місці вчинення злочину), за ст. 368. ч. 3 . КПК (від 5 до 10 років)", - підкреслив міністр.

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За словами Авакова, гроші були перераховані на розрахунковий рахунок брата дружини Степанюка. Чиновника затримали у службовому кабінеті, при передачі дозвільних документів.

"Персональна охорона чиновника намагалася чинити опір оперативникам - була локалізована. Безпосередньо в кабінеті виявлено цілий арсенал зброї", - розповів міністр.

"Питання не у відносно невеликому хабарі - питання в припиненні діючої корупційної системи в даному випадку в районі Кривого Рогу. Це важливо. Черговий районний царьок - "господар району" зупинений", - додав він.

ЗАЛИШАЮЧИ ПУБЛИЧНІЙ ПАРАД ХАБАРНИКІВ..Кривий ріг. Сьогодні затримали голову Дзержинської районної ради Р. Кривий р...

Posted by Arsen Avakov on 18 травня 2015 р.
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