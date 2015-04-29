Пропускна система на Донбасі породила нову хвилю хабарництва - активісти

Діюча пропускна система перетину лінії розмежування з неконтрольованими територіями на Донбасі недосконала, нежиттєздатна й неефективна.

Про це заявляє громадська організація "Донбас СОС" у відкритому зверненні до президента Петра Порошенка й голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка, передає "Українська правда".

На підставі звернень на "гарячу лінію" організації "Донбас СОС" перераховує основні проблеми.

Так, номери телефонів координаційних штабів, де роблять перепустки, як і "гаряча лінія СБУ", постійно то зайняті, то вимкнені чи просто не відповідають. Дізнатися щось про пропуск неможливо.

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Електронну систему перепусток офіційно не запущено, вона далі працює в тестовому режимі. Оперативна інформація про її роботу на офіційних сайтах відсутня. Постійно ходять чутки, що електронна пошта того чи іншого сектора не працює.

У тих, хто виїхав із Донецької й Луганської областей, – серйозні проблеми з поданням документів: черга лише для подання документів досягає до 1 місяця; перепустка готується ще 1 місяць; люди мають чекати до 2 місяців.

Крім того, "пропускна система породила нову хвилю хабарництва й корупції".

"Згідно зі свідченнями наших абонентів, вартість пропуску від 300 до 1 200 гривень, залежно від того, наскільки терміново громадянину потрібна перепустка, і як тісно він знайомий із корупціонерами", - зазначає організація.

"Особи, які хочуть проїхати через один блокпост без пропуску, дають хабар від 50 до 200 гривень… Хабар на одному блокпосту не дасть 100% гарантії того, що їх пропустять на наступному блокпосту", - додають у "Донбас СОС".

За словами бізнесменів, товар пропускають через блокпости за умови хабара, виходячи зі ставки за кожен кілограм увезеного вантажу.

"Особи, які хочуть виїхати з неконтрольованої території без перепустки, зобов'язуються пред'явити довідку про взяття на облік тимчасово переміщеної особи. Про це не сказано в жодному з офіційних повідомлень, але її неодмінно вимагають. А якщо довідки нема, то шлях, найімовірніше, буде закритий", - зазначає організація.

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Крім того, деякі військовослужбовці поводяться нечемно чи принижують громадян.

"Щоб відновити або отримати паспорт громадянина України, необхідно виїхати, а виїхати можливо лише за умови отримання перепустки й пред'явлення паспорта", - вказує на ще одну колізію "Донбас СОС".

Організація пропонує кроки для вдосконалення механізму перетину лінії розмежування на Донбасі.