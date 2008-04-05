Ющенко жертвуватиме вихідним заради мистецтва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує кожної суботи брати участь у впорядкуванні території культурно-мистецького і музейного комплексу «Мистецький арсенал».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, як і минулої суботи, Президент взяв участь у толоці із упорядкування території музейного комплексу. Він пообіцяв журналістам, що приходитиме суди кожної суботи, поки не здадуть об’єкт.

При цьому В.ЮЩЕНКО нагадав, що впорядкування території планується завершити до кінця 2008 року, а повністю здати об’єкт - на День Незалежності 2009 року.

«Я кожну суботу тут буду зі своїми дітьми і всіх запрошую. Я хочу всім продемонструвати, що основна частина робіт здійснюється за рахунок пожертв. І чому б не пожертвувати своїм часом – одним вихідним днем», - сказав глава держави.