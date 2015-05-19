Товариші заступника мера Тернополя влаштували пожежу в підвалі міськвиконкому – Геращенко

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Сьогодні при одержанні хабара в розмірі 217 тис. грн був затриманий один із заступників мера Тернополя, який одночасно був депутатом обласної ради. Його товариші вирішили завадити слідчим проводити слідчі дії з виїмки документів і творчо підійшли до питання - організували осередок займання в підвалі міськвиконкому, в надії, що після задимлення будівлі слідчі й оперативники злякаються і втечуть", - написав він, відзначивши, що займання було швидко і ефективно ліквідовано і слідчі дії продовжилися.

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"Тепер слідству і прокуратурі залишилося довести справу до суду. Суду - винести справедливе і законне рішення, а суспільству і ЗМІ - це все проконтролювати", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні правоохоронці затримали заступника Тернопільського міського голови, який одержав хабар у розмірі 217 тисяч гривень.

Зокрема, у чиновника під час обшуку виявлено та вилучено частину коштів у сумі 135 тис. грн, які він вимагав і отримав від громадянина за надання в користування земельної ділянки. Загалом заступник міського голови вимагав та отримав неправомірну вигоду на загальну суму 217 тис. грн, поінформували в ГПУ.

Заступника мера затримали на підставі статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати відповідні посади.

Вирішується питання про обрання стосовно затриманого чиновника запобіжного заходу.