Заступника мера Тернополя затримали за 217 тисяч гривень земельного хабара

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

«Генеральною прокуратурою України спільно з співробітниками Міністерства внутрішніх справ України викрито протиправну корупційну діяльність заступника Тернопільського міського голови, депутата Тернопільської облради, який, займаючи відповідальне становище, з метою незаконного особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, систематично вимагав та одержував неправомірну вигоду за вирішення питань про надання у користування земельних ділянок на території міста Тернопіль», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у посадовця під час обшуку виявлено та вилучено частину грошових коштів у сумі 135 тис. грн, які він вимагав та отримав від громадянина за надання у користування земельної ділянки. Загалом заступник міського голови вимагав та отримав неправомірну вигоду на загальну суму 217 тис грн, поінформували в ГПУ.

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На даний час проводяться першочергові, невідкладні слідчі та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на збір та фіксацію доказів, а також вирішується питання про обрання щодо затриманого посадовця запобіжного заходу, повідомили в Генпрокуратурі.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснюється Генеральною прокуратурою України.

Ім'я затриманого не називається.