Богатирьова: Верховна Рада працюватиме за будь-яких умов

Один з лідерів фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє, що сьогодні Верховна Рада працюватиме за будь-яких умов.

Як передає кореспондент УНІАН, вона сказала журналістам, що, можливо, доведеться працювати в умовах, коли неспокійно в залі: “Можливо, під дудки, під інші речі, але Верховна Рада працювати буде”.

Р.БОГАТИРЬОВА також заперечила, що Партія регіонів про щось домовлялась з “Нашою Україною”. “Ми запропонували їм вчора перелік комітетів і готові вислухати їх пропозиції щодо конструктивної роботи, спільної з антикризовою коаліцією, і чекаємо відповідь”, - сказала депутат.

За її словами, вчора робоча група, яка вирішила питання розподілу комітетів, обмінялась думками, після чого “Наша Україна” і БЮТ взяли паузу для того, щоб обміркувати пропозиції і дати відповідь. Р.БОГАТИРЬОВА нагадала, що опозиції запропоновано 12 комітетів ВР і спеціальну контрольну комісію з питань приватизації.