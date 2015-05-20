Планів США або НАТО щодо розміщення систем ПРО в Україні немає - Держдеп

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Вашингтоні заявила заступник речника Державного департаменту США Марі Гарф. (Трансляція брифінгу відбувалась на сайті Держдепартаменту США - УНІАН).

"Немає плану-пропозиції щодо розміщення систем протиракетної оборони США або НАТО в Україні", - наголосила Гарф.

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За її словами, "плани щодо розміщення систем протиракетної оборони НАТО добре відомі - всі існуючі та заплановані елементи ПРО розміщуються або розміщуватимуться на території країн-членів НАТО".

Окрім того, вона додала, що системи протиракетної оборони НАТО не націлені на Росію, а націлені проти загроз, які походять з Близького сходу.

Як повідомляв УНІАН, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов не виключає, що Україна розпочне консультації щодо розміщення компонентів системи ПРО на своїй території.

Секретар РНБО вважає, що "політика умиротворення агресора апріорі не може закінчитись нічим хорошим. Вона призводить лише до зростання воєнної загрози і до руйнування системи колективної безпеки. В тому числі і до збільшення ризиків початку повномасштабної війни із застосуванням ядерної зброї, яка може бути останньою війною в історії людства і взагалі в історії цивілізації'.

Турчинов переконаний, що готовність російського політичного керівництва до такої війни зайвий раз підтверджується заявами щодо планів зі збільшення їхнього ядерного арсеналу, що зараз спостерігається у Криму.