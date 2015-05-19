Турчинов: Сильна українська армія здатна зупинити агресію РФ, направлену проти всієї Європи

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час зустрічі з делегацією Комітету з питань національної безпеки парламенту Естонії.

Під час зустрічі сторони обговорили питання інтенсифікації співпраці у військовій, економічній та інформаційній сферах.

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За словами Турчинова, наша країна зараз активними темпами відновлює військово-промисловий комплекс, «але без системної співпраці у військово-технічному співробітництві на міждержавному рівні це досить складно здійснити».

«Наша позиція: сильна українська армія - це єдиний фактор, здатний зупинити агресію Росії, яка направлена проти всієї Європи», - наголосив секретар РНБО.

Він також зазначив, що європейська та євроатлантична інтеграція - пріоритетні напрями нашої країни. «Для нас надзвичайно важливим є те, як пройде Ризький саміт. Сподіваємось, що окрім загальних декларацій там будуть ухвалені конкретні кроки назустріч Україні», - сказав Турчинов.

У свою чергу, голова Комітету з питань національної безпеки парламенту Естонії Марко Міхельсон наголосив на тому, що Естонія завжди підтримувала європейський вибір України.

«Ми розуміємо, що боротьба, яку ви ведете проти російської агресії, - це боротьба всіх, хто цінує демократію та свободу», - сказав він, наголосивши, що його країна завжди допомагатиме Україні на шляху її розвитку.