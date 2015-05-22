Окупанти в Ялті розпочали пошуки "нелегалів"
09:53, 22 травня 2015Політика
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У Ялті зросте кількість співробітників російської поліції.
Ілюстративна фотографія / mosday.ru
Кількість співробітників російської поліції в окупованій Ялті збільшать на час курортного сезону.
Про це повідомляють "Крым.Реалии" з посиланням на прес-службу міськради окупованої Ялти.
Заступник начальника поліції міського управління Олег Топольницький заявив, що «питання безпеки людей у регіоні співробітники МВС приділяють найпильнішу увагу».
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Він додав, що нові кадри почали працювати і протягом останніх трьох днів займаються «виявленням нелегальних осіб та осіб без певного місця проживання».
Як повідомлялося раніше, в окупованому РФ Криму російські поліцейські проводять так звану операцію «Нелегал-2015».
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