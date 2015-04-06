Російська поліція показала свастику в репортажі про затримання за демонстрацію свастики

У відеозаписі на офіційному сайті управління МВС крупним планом показано, що саме вийшло у затриманих, пише Медуза.

Як говориться в повідомленні на сайті рязанської поліції, свастику на тротуарі виклали дві людини. Поліцейські затримали їх на місці правопорушення. МВС зазначає, що співробітники поліції «були сильно стурбовані подією, адже дії, які кваліфікуються як публічне демонстрування нацистської символіки, відбувалися в центрі Рязані серед білого дня».

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У Росії переслідується демонстрація нацистської символіки незалежно від її мети, адміністративного стягнення можна зазнати і за демонстрацію свастики з освітньою метою або з метою засудження.

Так, нещодавно в Новосибірську оштрафували блогера за викладену в соцмережах фотографію одного з бойовиків "ЛНР" з нацистським прапором.