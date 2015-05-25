Порошенко: підтримка США життєво необхідна Україні

Таку заяву зробив президент Петро Порошенко на зустрічі з американським сенатором Річардом Дурбіним.

Читайте такожАмериканські сенатори готують нове звернення до Обами про поставки зброї Україні

Як зазначається в повідомленні прес-служби глави держави, Петро Прошенко наголосив на важливості трансатлантичної солідарності з Україною. «Нам потрібна єдність всього західного світу», – заявив президент.

Він назвав США «надійним стратегічним партнером» України. «Рівень підтримки, який ми маємо у США, у американському Сенаті життєво важливий для нас», – підкреслив петро Порошенко.

Глава держави відзначив допомогу, яку надають США, у різних сферах – підвищенні обороноздатності країни, впровадженні реформ, боротьбі з корупцією, процесі деолігархізації країни. Президент особливо подякував за допомогу США у тренуванні військовослужбовців українських Збройних Сил на Яворівському полігоні.

Окремо глава держави відзначив допомогу, яку надає українська діаспора. Річард Дурбін повідомив про потужну активність діаспори у Чикаго, штат Іллінойс, який він представляє у Сенаті.

Сенатор Річард Дурбін, який є співголовою Підкомітету з питань оборони у Комітеті з асигнувань Сенату, виступає за збільшення фінансової підтримки України, зокрема, задля підсилення її обороноздатності. Він також поінформував, що нещодавно створена група (Кокус) у Конгресі США активно працює на посилення підтримки України.

Президент України висловив вдячність за прийняття Конгресом Акту на підтримку свободи України та наголосив на важливості його впровадження, підкреслюється в повідомленні.