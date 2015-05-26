Екс-заступник Авакова не прийшов на допит

Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Чеботар не прийшов на допит до ГПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного управління з нагляду за кримінальними провадженнями МВС, СБУ і фіскальної служби Генеральної прокуратури України Юрій Севрук.

Він зазначив, що органи прокуратури ще не вручали повідомлення про підозру екс-заступнику голови МВС.

“Кримінальне провадження, в якому якимось чином фігурує Чеботар безумовно розслідується (якщо ви пам'ятаєте той факт, коли у нього в кабінеті був виявлений прослуховуючий пристрій). На даний час будь-якого повідомлення про підозру пану Чеботарю не висунуто. Розслідування триває, у тих розслідуваннях він проходить як свідок”, - сказав Севрук.

Відповідаючи на запитання, чи вручалась Чеботарю повістка до ГПУ, він зазначив, “що повістка була вручена на вчорашній день. Він не з'явився, будемо з'ясовувати чому”. При цьому Севрук не виключив, що в разі, якщо Чеботар не з'являтиметься до ГПУ, до нього буде застосований примусовий привід.

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Як повідомляв УНІАН, 14 травня Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ Чеботаря.

Раніше Радіо Свобода повідомило, що 28 квітня у селі Лісники Київської області невідомі скоїли напад на знімальну групу програми журналістських розслідувань «Наші гроші» (телеканал ЗІК).

«Журналісти цієї програми готували сюжет про спрорудження в лісі будинку, який може належати родині заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. На території земельної ділянки, на якій споруджується будинок, журналісти зафіксували машину «Тойота» з державними номерами АА5555АІ, яка належить дружині Сергія Чеботаря – Варварі. Пізніше до журналістів під'їхав автомобіль марки «Фольксваген» без номерних знаків. З нього вийшли троє чоловіків і силою відібрали камеру з відеозаписом, після чого зникли», - йдеться в повідомленні.

Журналісти впізнали в одному з нападників людину, з якою вони спілкувалися раніше і яку бачили на території будинку. Журналісти викликали міліцію й повідомили про інцидент. Після цього Чеботар заявив, що не має будинку в селі Лісники.