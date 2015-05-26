Новий президент Польщі не зможе завтра зустрітись з Порошенком у Варшаві - ЗМІ



Про це повідомляє польське агентство РАР з посиланням на власні джерела в оточені новообраного глави держави.

”Планована раніше зустріч (Порошенка - УНІАН) з Анджеєм Дудою, однак, не відбудеться... Таке рішення було ухвалене через численні обов`язки новообраного президента та імовірно через необхідність поїхати в Брюссель”, - відзначило агентство та нагадало, що Дуда залишається депутатом Європейського парламенту.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні інформоване джерело близьке до опозиційної партії ”Закон та справедливість” (PiS) повідомляло про заплановану на завтра зустріч Порошенка з Дудою.

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Офіційно ні прес-служба партії, ні працівники штабу ні не підтверджували, і не спростовували цю інформацію.

Прес-секретар чинного президента Польщі також сьогодні повідомила про заплановану на завтра зустріч Броніслава Коморовського з Порошенком та намір спільно подивитися фінальний матч Ліги Європи.