У нового президента Польщі кажуть, що зустріч з Порошенком відтермінована, а не скасована

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав представник штабу Дуди, відповідальний за організацію зустрічей нового глави держави, Кшиштоф Щерський.

"Остаточно, на жаль, не вдалося узгодити календарі обох учасників, але зустріч була перенесена на інший термін, а не скасована", - сказав він.

Читайте такожОбрання Дуди президентом Польщі може обіцяти Україні проблеми з питанням УПА - Дещиця

Співрозмовник агентства зазначив, що сторони хотіли скористатися візитом Порошенка у Варшаву на матч фіналу Ліги Європи та зауважив, що це була би приватна зустріч з Дудою, який офіційно вступить на посаду глави держави на початку серпня.

"Така можливість була, але виявилося, що нею не можна скористатися через організаційні причини",- сказав політик.

"Немає жодного іншого підтексту, крім того, що не вдалося узгодити календар", - наголосив він, зазначивши, що новообраного президента сьогодні навіть не буде у Варшаві.

Він не уточнив, коли може відбутися зустріч Порошенка та Дуди, зазначивши, що сторони будуть над цим працювати.

Щерський також не дав прямої відповіді на питання, чи президент України вітав Дуду з перемогою та чи мав можливість з ним порозмовляти.

"Ми отримуємо, звичайно, привітання із цілого світу, запрошення та пропозиції розмов, але новообраний президент зараз перебуває у перехідному періоді, та його розмови будемо організовувати за певним порядком, а не випадково", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора джерело близьке до опозиційної парті "Закон та справедливість" (PiS) повідомило агентство про заплановану на сьогодні зустріч Дуди та Порошенка. Увечері польські медіа з посиланням на джерела повідомили, що ця зустріч "однак не відбудеться" через зайнятість новообраного президента.